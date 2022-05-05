Menemenspor'dan dev prim

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan 38 puanlı Nasadoge Menemenspor'da kümede kalma primi adam başı 150 bin TL olarak açıklandı. Son 3 maçında kendisi gibi lige tutunma yarışı veren 42'şer puanlı Denizlispor (D) ve Gençlerbirliği ile 38 puanlı Bursaspor'la (D) karşılaşacak İzmir temsilcisinde kümede kalma hedefine varılması halinde yaklaşık 3.5 milyon TL prim dağıtılacak. Ligde 2019-20 sezonundan bu yana 3 sezondur yer alan Menemenspor, geçen sezon ligi düşme hattının 4 puan ve 1 basamak üzerinde tamamlamıştı. Ligde pazar günü Denizli deplasmanında ter dökecek sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Mahamadou Ba ve Emir Şenocak forma giyemeyecek.