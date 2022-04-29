Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşma yaparak Recep Yazıcı'yı getirmiştir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Recep Yazıcı, Spor Toto, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title