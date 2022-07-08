Menemenspor'da Sinan Akgöl sözleşmesini feshetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da Sinan Akgöl sözleşmesini feshetti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor'da Sinan Akgöl sözleşmesini feshetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da defans oyuncusu Sinan Akgül, takımdan ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da defans oyuncusu Sinan Akgül, takımdan ayrıldı. Genç futbolcunun alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Geçen sezon takımın en çok forma giyen oyuncularından olan ve 33 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1'inci Lig takımlarıyla görüşme halinde olduğu da kaydedildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title