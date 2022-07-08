Menemenspor'da Sinan Akgöl sözleşmesini feshetti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da defans oyuncusu Sinan Akgül, takımdan ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da defans oyuncusu Sinan Akgül, takımdan ayrıldı. Genç futbolcunun alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Geçen sezon takımın en çok forma giyen oyuncularından olan ve 33 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1'inci Lig takımlarıyla görüşme halinde olduğu da kaydedildi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor