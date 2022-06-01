Menemenspor'da Oğuzhan Çapar ayrıldı - Haberler

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Menemenspor'da Oğuzhan Çapar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'da Oğuzhan Çapar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'e veda edip 2'nci Lig'in yolunu tutan Menemenspor'da stoper Oğuzhan Çapar takımla yollarını ayırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'e veda edip 2'nci Lig'in yolunu tutan Menemenspor'da stoper Oğuzhan Çapar takımla yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu kariyerine 1'inci Lig'de devam etmek istediğini yönetime iletip Menemenspor defterini kapattı. Oğuzhan'ın 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Sakaryaspor'la görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon lig ve kupada 25 resmi maça çıkan Oğuzhan 1901 dakika süre aldı, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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