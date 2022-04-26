Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor'da Laleci ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala düşme potasından kurtulamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı.

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala düşme potasından kurtulamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı. Laleci ile toplantı yapan yönetim kurulu, genç çalıştırıcı ile yolları karşılıklı olarak ayırdı.

Futbola Menemenspor'da başlayıp takım kaptanlığı yapan Cenk Laleci kariyerini tamamladıktan sonra önce sportif direktör olarak sarı-lacivertlilerde görev yaptı. Ardından teknik direktörlük görevine getirilen Laleci 2 dönem Menemenspor'da teknik adam olarak sahaya çıktı. Laleci, bu sezon 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 


Demirören Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title