Menemenspor'da Cem Süper Lig'e gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemenspor, genç futbolcusu Cem Çelik'i Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.
YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemenspor, genç futbolcusu Cem Çelik'i Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.
Alanyaspor'un sezon boyunca izleyip beğendiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Menemenspor alt yapısından yetişen Cem Çelik, geçen sezon 1'inci Lig'de 22 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Toplam 1221 dakika süre alan genç futbolcu 1 asist yaptı.
Demirören Haber Ajansı / Spor