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Menemenspor'da Aygün Taşkıran dönemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'da Aygün Taşkıran dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktüör belli oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktüör belli oldu. Sarı-lacivertliler Aygün Taşkıran'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Takımımız 2022-2023 sezonunda Aygün Taşkıran hocamıza teslim edilmiştir" denildi. Futbolseverlerin oyunculuk döneminde Fenerbahçe'den tanıdığı, Manisaspor, Karşıyaka, Bucaspor gibi birçok Ege kulübünde de top koşturan 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Silivrispor'da görev yaptı. Aygün Taşkıran, Menemenspor'da daha önce 2019-2020 sezonunda yardımcı antrenör olarak da çalışmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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