Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat, normal sezonu gol kralı olarak tamamlayıp ligde yıllar sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden TUS RW Koblenz takımından gelerek büyük bir sürprizle golleriyle lige damga vuran 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 17 kez fileleri sarsarak tüm forvetleri geride bıraktı.

Ahmet Sağat, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le birlikte gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 8 yıl sonra bu unvanı kazanan ilk yerli oyuncu oldu. Ahmet'i 16'şar golle Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi. Menemen'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ahmet için Süper Lig ekipleri de devreye girdi. Beşiktaş'ın da Ahmet Sağat ile ilgilendiği iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor