Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemenspor'da kadronun yarısı takımdan ayrıldı. Spor Toto 1'inci Lig'e veda eden sarı-lacivertlilerde yabancılardan Chibuike, Cisse, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes gitmek durumunda kaldı. Kiralık oyuncular Seyfettin Anıl, Mahmut, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Sinan Akgöl, Batuhan Şen de İzmir ekibi ile yolları ayırırken, Ahmet Sagat Samsunspor'a, Cem Çelik ise Alanyaspor'a satıldı. Elinde sadece 15 futbolcusu bulunan Menemenspor'un henüz transfer yapamaması ise camiayı endişelendirdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor