Menemenspor bir puana üzüldü

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor evinde önemli rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

Öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayan sarı-lacivertliler, son iki maçta küme düşen Balıkesirspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında çok kritik 4 puan bıraktı. Rakipleri Altaş Denizlispor ve Altınordu'nun kazandığı haftaları 3 puan alamadan tamamlayan Menemenspor, bitime 5 maç kala 37 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı.

Teknik direktör Cenk Laleci, hem Balıkesirspor, hem de Kocaelispor maçlarına mutlak galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Kocaelispor maçında üstün duruma geldik. Bunu koruyabilir ya da farkı artırabilirdik. Bu hafta sonu yine çok önemli rakibimiz olan Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu sefer kazanıp 38 puanı bulunan rakibimizin önüne geçeceğiz. Ben takımıma inanıyorum. Sezon sonunda ligde kalan takım biz olacağız" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor