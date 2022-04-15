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Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor, yarın küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BALIKESİR (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor, yarın küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde ceza sona eren Cisse görev verilmesi durumunda Balıkesir'de forma giyebilecek. Sıralamada 35 puanla 14'üncü basamakta yer alan Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor, her takıma saygı duyarak oynuyoruz. Üst üste 3 maç oynayacağımız yoğun haftadan geçiyoruz. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Kazanıp biraz daha rahat duruma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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