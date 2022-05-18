Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sağat'i satma kararı aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sağat'i satma kararı aldı. Eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerinin Menemenspor'un kapısını çaldığı ifade edildi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'in devre arasında değeri 2 milyon TL olarak belirlenen Ahmet Sağat için yaz döneminde en az 3 milyon TL'lik bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp 4 de asist yaptı. Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Spor Toto, Almanya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title