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Menemenspor'a transferde akın var

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Menemenspor'a transferde akın var

TFF 2'nci Lig'e düşen Menemenspor'un oyuncuları transferde gözde oldu.

TFF 2'nci Lig'e düşen Menemenspor'un oyuncuları transferde gözde oldu. Geçen sezon 1'inci Lig'de devre arasında amatörden keşfettiği Rasheed'i Kocalelispor'a satıp, Adamu'yu ise Keçiörengücü'ne veren Menemen'de 3 futbolcu daha satılıyor. Menemenspor'un Almanya'da amatör ligde keşfedip vitrine çıkardığı, geçen sezon 8 yıl sonra 1'inci Lig'in ilk yerli gol kralı olan Ahmet Sağat için Gençlerbirliği teklifini yeniledi.

Geçen sezon ligde 17 kez ağları sarsan 26 yaşındaki golcü için iki kulüp anlaşma aşamasına geldi. Ahmet'i Giresunspor da ısrarla istiyordu. Menemenspor'da altyapıda yetişen 20 yaşındaki ön libero Cem Çelik, Süper Lig'de Alanyaspor'a transfer oluyor. Geçen sezon 22 maçta forma giyen genç futbolcunun işi imzaya kaldı. Yine altyapı patentli 18 yaşındaki stoper Kerem Paykoç'u ise Bandırmaspor istiyor. Bandırma, geçen yıl 12 lig maçında süre alan Kerem'in bonservisini almak için pazarlıkta.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Menemen Spor Haberler

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