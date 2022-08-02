Menemenspor A.Ş hisselerini alan Ekmas Grup, hedeflerini açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor A.Ş'nin hisselerini alan Ekmas Grup yönetimi, yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı.

Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Ekmas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Ekmas Grup Genel Müdürü İlkay Çimentepe, Ekmas Sportif Faaliyetler üst yöneticisi Barış Orhunbilge ve Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barış Orhunbilge, Ekmas Sportif Faaliyetler'in futbolun yanı sıra başta kadın voleybolu olmak üzere çok sayıda branşa yatırım yapacağını ve olimpiyat sporcularını bünyesine katacağını belirtti.

Çok deneyimli bir ekiple yola çıktıklarını aktaran Orhunbilge, "Denize atılan taşın yarattığı halkalar gibi Menemen'den başlayıp Türkiye'ye yayılacak hareketin liderliğini yapacağız. Ekmas Sportif Yatırımlar ve Menemen FK, birinci önceliği insan olan herkesin gurur duyacağı sosyal bir kurum olacak." şeklinde konuştu.

Ekmas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ekmas Sportif Faaliyetler ve Menemen FK tamamen kurumsal bir anlayış ile yönetilecek. Hedefimiz toplumla iç içe yaşayan, tüm kurumlarla barışık, futbolu 90 dakikalık maç sürecinde bırakan, söylem ve eylemleriyle insanlarla el ele yürüyen bir organizma olmak. İşin başına güvenilir, deneyimli ve çok başarılı bir ekip var."