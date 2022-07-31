Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak. Yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya girerek yönetim değişikliğine giden sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Bir kalemde 15 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayıp yeni teknik direktörünü belirlemek için tam gaz çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin kaleci, stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri gerçekleştirileceği vurgulandı. Yönetimin bu hafta içinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Türkiye Futbol Federasyonu Menemen İzmir Spor Haberler

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