Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek

Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak.

 - Güncelleme:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak. Yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya girerek yönetim değişikliğine giden sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Bir kalemde 15 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayıp yeni teknik direktörünü belirlemek için tam gaz çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin kaleci, stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri gerçekleştirileceği vurgulandı. Yönetimin bu hafta içinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Menemen İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title