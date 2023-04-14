Menemen ve Nazilli Belediyespor İzmir'de karşı karşıya

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kaybeden Menemen FK ve Nazilli Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak. Menemen FK teknik direktörü Özden Töraydın, kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söylerken, Nazilli Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Mesut Toros, kaybedilen puanları telafi etmek istediklerini belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kaybeden iki Ege ekibi Menemen Futbol Kulübü ve Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 38 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Özden Töraydın, karşılaşmayı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Menemen FK'nın bir sıra altında yer alan aynı puana sahip Nazilli Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Mesut Toros ise son paftalarda kaybedilen puanları Menemen deplasmanında telafi edeceklerini belirtti.