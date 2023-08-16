Üye Girişi
Haberler

Menemen Futbol Kulübü, Yiğit Kerem'i transfer etti

Spor Haberleri

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi olarak Yiğit Kerem'i transfer etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Külübü, 18'inci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Yiğit Kerem ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak Bergama FK'da görev alan 18 yaşındaki Yiğit Kerem ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Manisa FK altyapısından genç futbolcu, U16'dan U19'a kadar tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Menemen Manisa Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title