Menemen Futbol Kulübü, Yiğit Kerem'i transfer etti

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi olarak Yiğit Kerem'i transfer etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Külübü, 18'inci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Yiğit Kerem ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak Bergama FK'da görev alan 18 yaşındaki Yiğit Kerem ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Manisa FK altyapısından genç futbolcu, U16'dan U19'a kadar tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti.