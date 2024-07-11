Menemen Futbol Kulübü Yeni Sezon Çalışmalarına Başladı

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen Futbol Kulübü yeni sezon çalışmalarına dün başladı. Kesikköy Tesisleri'nde top başı yapan sarı-lacivertlilerin 29 Temmuz'da ise Afyonkarahisar'da 2'nci etap çalışmalarına başlayacağı açıklandı. Son 5 sezonda Somaspor'u çalıştırdıktan sonra Menemen FK'nın dümenine geçen teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir hazırlık dönemi geçirip lige takım ruhunu yakalayarak başlayacaklarını söyledi.

Oynayacakları hazırlık maçlarıyla eksileri göreceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sahada çok koşan, agresif ve dinamik bir takım oluşturmak istiyoruz. Deneyimli ve genç oyuncuların harmanlanacağı bir ekip kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evimizde ve dışarıda bizi izleyenler sahada galibiyet arayan, oyunu hızlı oynayan, pozitif futbolu benimseyen bir Menemen izleyecek" dedi. Menemen ekibinin ilk antrenmanını Başkan Bilgin Tokul da takip etti.