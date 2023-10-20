Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cenk Laleci ile Yollar Ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Kulüp yönetimi, Laleci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Iğdır FK'ya da 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cenk Laleci'yle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Laleci'nin vedasıyla ilgili, "Kulüp yönetimimiz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Menemen'in yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Cenk Laleci ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Cenk Laleci futbolcu olarak formasını giydiği Menemen'i daha önce de çalıştırmıştı.