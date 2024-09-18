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Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Basatemür ile Ligde Liderliğe Yükseldi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sezona 3'te 3 ile başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Deneyimli teknik adam, takımını iyi bir noktaya taşıyarak umut veriyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1 ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek 3'te 3'le liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür fark yarattı. Sezon başında deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın yerine Somaspor'dan sarı-lacivertlilere gelen Basatemür, sezona müthiş başlangıç yaparak camiayı umutlandırdı.

5 sezon görev yaptığı Somaspor'u 2020-2021 sezonunda 2'nci Lig'e taşıyan, yıllardır mütevazı kadrosuyla ligde tutup, amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu vitrine çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı Menemen'de de yakaladı. Bu sezon geçen sezondan birçok yıldız futbolcusunu kaybedip transfer döneminde çok iddialı hamleler yapmayan Menemen, buna rağmen Burhanettin Basatemür yönetiminde lige müthiş başladı. Basatemür yönetiminde ilk 3 haftada 9 puan toplayan sarı-lacivertliler liderliğe kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Menemen Güncel Futbol Spor

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