Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Basatemür ile Ligde Liderliğe Yükseldi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sezona 3'te 3 ile başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Deneyimli teknik adam, takımını iyi bir noktaya taşıyarak umut veriyor.
5 sezon görev yaptığı Somaspor'u 2020-2021 sezonunda 2'nci Lig'e taşıyan, yıllardır mütevazı kadrosuyla ligde tutup, amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu vitrine çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı Menemen'de de yakaladı. Bu sezon geçen sezondan birçok yıldız futbolcusunu kaybedip transfer döneminde çok iddialı hamleler yapmayan Menemen, buna rağmen Burhanettin Basatemür yönetiminde lige müthiş başladı. Basatemür yönetiminde ilk 3 haftada 9 puan toplayan sarı-lacivertliler liderliğe kuruldu.