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Menemen Futbol Kulübü, Sedat Şahintürk'ü transfer etti

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TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan Sedat Şahintürk'ü transfer etti. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurmak için takviye harekatını sürdüren Menemen Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen Sedat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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