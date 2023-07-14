Menemen Futbol Kulübü, Sedat Şahintürk'ü transfer etti

TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurmak için takviye harekatını sürdüren Menemen Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen Sedat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor