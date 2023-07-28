Menemen Futbol Kulübü, Samed Ali Kaya ile anlaşma sağladı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, eski golcüsü Samed Ali Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da gol kralı olan Samed Ali, daha önce de Menemen formasıyla başarılı performans sergilemişti.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, Kocaelispor'dan eski golcüsü Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile grubunda gol kralı olup şampiyonluk yaşayan, daha önceki sezonlarda da formamızı terleten 27 yaşındaki hücum oyuncusu Samed Ali Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Samed Ali Kaya'ya hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon 32 maçta 15 gol atan Samed Ali, 2017-18'de Menemen formasıyla 25 kez rakip fileleri sarsmıştı.