Menemen Futbol Kulübü, Recep Aydın ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimi devralan Menemen Futbol Kulübü, Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimi Bilgin Tokul'a devredildikten sonra üst üste önemli takviyelerle iddialı bir kadro kuran Menemen Futbol Kulübü'nün Altınordu'dan ayrılan orta saha Recep Aydın'la anlaştığı öğrenildi. Kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor ve Bodrumspor'un formalarını da giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.