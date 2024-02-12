İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a öne geçtiği maçta deplasmanda 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off hattının dışında kaldı. Önceki hafta da evinde 24Erzincanspor'a aynı skorla kaybeden sarı-lacivertliler 7'nci basamağa geriledi. İzmir ekibi 6 maçlık deplasman galibiyet serisine de Fethiye'de son verdi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste alınan yenilgilerin kendilerine yakışmadığını söyledi. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz. Hedefi olan bir takımız, bu kadar kolay kayıplar yaşamamalıyız. Önümüzde çok kritik İnegölspor maçı var. Kazanıp tekrar hedeflediğim yere ulaşacağız" dedi.