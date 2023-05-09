Menemen Futbol Kulübü kümede kalmayı hala garantileyemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta uzun süre Play-Off hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü, son 7 maçında tek galibiyetle yetinince ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalışını halen ilan edemedi. Menemen FK, son 2 maça 45 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde girdi. Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve Sivas Belediyespor'un matematiksel olarak küme düştüğü 19 takımlı grupta 11'inci sırada yer almasına rağmen düşme tehlikesi yaşayan sarı-lacivertli ekip, kalan maçlarını kazanıp korkulu rüya görmemek istiyor. Menemen, son 2 haftada sonuncu Sivas Bld ile deplasmanda, Play-Off barajındaki Amed Sportif'le ise evinde rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor