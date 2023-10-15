Menemen Futbol Kulübü Kastamonuspor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 5-2 yenilerek taraftarını üzen Menemen Futbol Kulübü, evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalıp üst sıralara tırmanamadı. Maçın başlarında öne geçen sarı-lacivertliler fırsatları değerlendiremedi. Rakibiyle yenişemeyen sarı-lacivertliler 2 puan kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci, kazanabilecekleri maçtan galip ayrılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Laleci, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyorduk. 1-0 öne geçtik ancak 73'te kalemizde golü gördük. Yine maçı çevirebilecek fırbatlarımız oldu, değerlendiremedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor