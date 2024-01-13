Menemen Futbol Kulübü, Karaman FK ile karşılaşacak

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp devre arasına Play-Off hattında giren Menemen Futbol Kulübü, yarın ikinci yarının ilk maçında evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 31 puanı bulunan sarı-lacivertlilerin teknik patronu Yılmaz Vural, Karaman FK maçını kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Vural, "İlk yarının son haftalarında iyi bir performans gösterip ilk 6 içine girdik. Evimizde kazanıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ara transfer döneminde 5 takviye yapan Menemen, Düzcespor'dan 10 numara Sedat Cengiz, orta saha oyuncusu Emre Gündoğdu, kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Bucaspor 1928'den stoper Mazlum Demir ve kaleci Kıvanç Küçükkarış sözleşme imzalamıştı.