Menemen Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor'a mağlup oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Isparta ekibi kaydetti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Menemen Futbol Kulübü, evinde 2'nci haftada Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü konuk ekip adına 15'inci dakikada Halil Duman kaydetti. Bu sonuçla Menemen temsilcisi 3 puanda kalırken, Isparta ekibi 3 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor