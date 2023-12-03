Menemen Futbol Kulübü İskenderunspor'u deplasmanda mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada kötü performans sergileyip 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda ise üst üste üçüncü galibiyetini İskenderunspor'u 2-1 yenerek aldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde dış sahada Denizlispor ve Düzcespor'dan sonra İskenderunspor engelini de aşan Sarı-lacivertli ekip, gurbetteki serisiyle Play-Off yarışından kopmadı. Puanını 22'ye çıkaran Menemen, deplasmanda bu sezon oynadığı 8 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor