Menemen Futbol Kulübü İkinci Haftada Mağlup Oldu

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Cenk Laleci, takımın yeni olduğunu ve zamanla daha iyi olacaklarını belirtti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Menemen Futbol Kulübü, 2'nci haftada evinde mağlubiyetle tanıştı. Isparta 32 Spor'u konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrılıp, seri yakalayamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, taraftara galibiyet armağan edemedikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

Erken bir gol yediklerini belirten Laleci, "Maçı çevirmek için gerekli mücadeleyi yaptık ancak fırsatları değerlendiremedik. Bu yol çok uzun. Gerekli dersleri çıkaracağız. Yeni bir takımız, bazı şeylerin oturması için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Ancak ben takımıma inanıyorum, her geçen hafta daha iyi olacağız" dedi.