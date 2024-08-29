Menemen Futbol Kulübü, Hakan Selim Yıldız ile sözleşme imzaladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Çayelispor'dan Hakan Selim Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca genç oyuncu Emirhan Arkutcu, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edeceği ilk hafta maçına hazırlanan Menemen Futbol Kulübü, Çayelispor'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Selim Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen, Hakan Selim'in imzasını duyurmadan 4 gün önce oyuncunun tesislerdeki doğum günü kutlamasından fotoğraf paylaşmıştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Emirhan Arkutcu, U19 Milli Takımı'nın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
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