Menemen Futbol Kulübü, golcü Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, golcü Kemal Rüzgar'ı transfer etti. 28 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kemal, geçen sezon 39 resmi maçta 25 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, transferde uzun süredir peşinde olup daha önce prensipte anlaştığı golcü Kemal Rüzgar'ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen 28 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Fortuna Düsseldorf altyapısından yetişen Kemal, Bayer Leverkusen, Osnabrück, Viktoria Köln'de oynadıktan sonra Türkiye'de Altınordu'ya geldi. Manisa FK, Çaykur Rizespor, Boluspor ve Şanlıurfaspor formalarını giyen Kemal, geçen sezon 39 resmi maçta 25 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu.