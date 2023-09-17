Menemen Futbol Kulübü, evinde galibiyet alamadı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, bu sezon sahasında gülemedi. Geride kalan 4 maçta 4 puanı da deplasmanlarda toplayan sarı-lacivertliler taraftarının huzurunda gol dahi atamadı. Dış sahada Karaman FK'yı 1-0 yenip Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, İlçe Stadı'nda ise Isparta 32 Spor'a 1-0, son olarak Etimesgut Belediyespor'a da 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Cenk Tekeliğlu, kötü bir sonuçla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Tekelioğlu, "Sahamızda kazanıp taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi istiyorduk. Maçın sonlarına doğru kalemizde golleri gördük" dedi.