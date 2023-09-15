Menemen Futbol Kulübü, Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 4 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, Etimesgut Belediyespor ile sahasında karşılaşacak. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 4 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Evimizdeki ilk maçı kaybetmiştik. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sahaya yansıtacağız" yorumunu yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor