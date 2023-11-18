Menemen Futbol Kulübü, Düzcespor deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, Düzcespor deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, takımın seri yakalamak için bu maçı kazanması gerektiğini belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üstü sıralar olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü yarın Düzcespor deplasmanına çıkacak. Düzce Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ali Rıza Altunbakır düdük çalacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, Düzce'ye mutlak galibiyet için geldiklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp artık seri yakalamak istiyoruz. Yarıştan geri kalmamak adına çok önemli bir müsabakaya çıkacağız" dedi.