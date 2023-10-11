Menemen Futbol Kulübü - Bursa Yıldırımspor: 1-0
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Menemen Futbol Kulübü, evinde Bursa Yıldırımspor'u mağlup etti: 1-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tek golünü 11'inci dakikada ev sahibinden Fırat Arslan kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Menemen Futbol Kulübü, evinde Bursa Yıldırımspor'u mağlup etti: 1-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tek golünü 11'inci dakikada ev sahibinden Fırat Arslan kaydetti. Sarı-lacivertli ekip bu skorla 3'üncü tura yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor