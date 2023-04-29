Menemen Futbol Kulübü, Batman Petrolspor ile karşılaşacak
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, kümede kalma mücadelesi veren Batman Petrolspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Afyonspor'u 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü yarın kümede kalma mücadelesi veren Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Batman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Ozan Erfun düdük çalacak. Ev sahibi ekip cezası nedeniyle karşılaşmayı taraftarından yoksun olarak oynayacak. Menemen FK'da kart cezalısı Abdulkadir müsabakada forma giyemeyecek.
Teknik direktör Serkan Afacan, Batman Petrolspor maçından galibiyet beklediklerini dile getirdi. Menemen, bitime 4 maç kala 43 puanda.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor