Menemen Futbol Kulübü, 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek moral buldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste puanlar kaybeden Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Teknik direktör Cenk Laleci, kendileri için çok kritik bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "Son 3 karşılaşmamızda galip gelememek hepimizin moralini bozmuştu. Erzincan deplasmanına mutlak galibiyet için gelmiştik. Beraberlik dahi aklımızda yoktu. Net bir skorla kazandık. Çok iyi moral bulduk. Bu galibiyet önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor