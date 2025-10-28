Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muşspor ile Karşılaşıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Muşspor ile karşılaşacak. Maç, Muş Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
Maçı kazanan takım kupada tur atlayacak. Müsabakada normal süre berabere biterse 15'er dakikalık uzatma dakikalarına geçilecek, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları tur atlayanı belirleyecek. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, kupada yollarına devam edeceklerine inandığını dile getirdi. Menemen FK lig maçında Muşspor'u evinde 4-1 yenmişti.