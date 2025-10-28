Haberler

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muşspor ile Karşılaşıyor

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muşspor ile Karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Muşspor ile karşılaşacak. Maç, Muş Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanmayan ve play-off hattının dışında kalan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın ligde aynı gruptaki rakiplerinden Muşspor'a konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Maçı kazanan takım kupada tur atlayacak. Müsabakada normal süre berabere biterse 15'er dakikalık uzatma dakikalarına geçilecek, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları tur atlayanı belirleyecek. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, kupada yollarına devam edeceklerine inandığını dile getirdi. Menemen FK lig maçında Muşspor'u evinde 4-1 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.