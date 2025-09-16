Haberler

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehir Anadolu'yu Ağırlıyor

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Eskişehir Anadolu ile karşılaşacak. İzmir ekibi, iç sahada oynayacağı maçta kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Eskişehir Anadolu ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, kupada ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Eskişehir ekibi ise 1. Tur'da Bartınspor'u eledikten sonra ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Mücadele öncesinde Menemen FK, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Eskişehir Anadolu ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. - İZMİR

