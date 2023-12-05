Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile yarın karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel yönetecek. Vartemel'in yardımcılıklarını Efe Kurtuluş ve Nezihi Aytar yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Batuhan Bayar olacak.

Kupaya 2. Tur'dan başlayan Menemen FK, 2. Tur'da Yıldırımspor'u 3. Tur'da Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 4. Tur'da Bodrum FK'nın rakibi oldu. Bodrum FK ise kupaya Menemen FK müsabakasıyla başlamış olacak.

Öte yandan iki takım arasında oynanan 3 maçta da gülen taraf Menemen FK oldu. - İZMİR