Menemen FK'ya Galatasaray'dan takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı da transfer etti.