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Menemen FK'ya Galatasaray'dan takviye

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı da transfer etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı da transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Menemen Spor Haberler

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