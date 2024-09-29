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Menemen FK, Van Spor ile Berabere Kaldı

Menemen FK, Van Spor ile Berabere Kaldı
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Van Spor FK ile oynadığı 5. hafta mücadelesinde 1-1 berabere kalarak 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. İlk yarıyı geride kapatan Menemen, 71. dakikada kırmızı kart gördükten sonra zor durumda kalmasına rağmen maçı eşitledi.

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 5. hafta mücadelesinde Van Spor FK ile 1-1 berabere kalarak 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 5. hafta mücadelesinde Van Spor FK ile Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Seçim Can Koç'un ikinci sıradan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu olayın hemen üzerine 73. dakikada Onur Akdeniz'in golüyle skoru eşitleyen İzmir ekibi, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybı yaşamış oldu.

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Maçın özellikle ilk yarısını çok oynadıklarını belirten Basatemür, "İlk 45 dakikada 4 tane çok net pozisyonumuz vardı. Bunların da üçü direkten döndü. İyi oynayarak iyi organize olarak girdiğimiz pozisyonlardı. Ancak bunları değerlendiremeyince savunmada yaptığımız bir hata gole neden oldu ve geriye düştük. İkinci yarı beraberliği sağlamak önceliğimizdi. Sonrasında ise maçı kazanmak istiyorduk. Fakat kırmızı kart görünce 71. dakikada bir kişi eksildik. 10 kişiyle berabere kalarak kötünün iyisini gerçekleştirdik. Bizim adımıza eksik kaldığımız bir maçta 1-1 berabere kalmak sevindirici oldu. Ama kazanmak istiyorduk kazanmayı hak edecek kadar da oynadık ve pozisyon da bulduk. Ama futbol böyle bir oyun gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Oyundan ve mücadeleden memnunum, yenilgisiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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