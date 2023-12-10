Üye Girişi
Haberler

Menemen FK, Uşakspor'u 4-1 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, sahasında Uşakspor'u 4-1 mağlup etti. Menemen FK aldığı galibiyetle 25 puana yükseldi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, sahasında son sırada yer alan Uşakspor'u farklı mağlup etti: 4-1. Konuk Uşakspor, 25'inci dakikada Cem'in golüyle 1-0 öne geçti. Menemen FK, 37'nci dakikada Feyyaz'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Menemen FK, 80'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Kemal takımını 2-1 öne geçirdi. Sedat, 87'nci dakikada Menemen FK'nın üçüncü golünü kaydederken, Samed Ali 90'da skoru belirledi: 4-1.

Menemen Futbol Kulübü aldığı galibiyetle 25 puana yükseldi. Uşakspor ise üst üste 12'nci maçını kaybedip 4 puanla ligin dibinden kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Menemen Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title