Menemen FK, Uşakspor'u 4-1 mağlup etti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, sahasında Uşakspor'u 4-1 mağlup etti. Menemen FK aldığı galibiyetle 25 puana yükseldi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, sahasında son sırada yer alan Uşakspor'u farklı mağlup etti: 4-1. Konuk Uşakspor, 25'inci dakikada Cem'in golüyle 1-0 öne geçti. Menemen FK, 37'nci dakikada Feyyaz'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Menemen FK, 80'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Kemal takımını 2-1 öne geçirdi. Sedat, 87'nci dakikada Menemen FK'nın üçüncü golünü kaydederken, Samed Ali 90'da skoru belirledi: 4-1.
Menemen Futbol Kulübü aldığı galibiyetle 25 puana yükseldi. Uşakspor ise üst üste 12'nci maçını kaybedip 4 puanla ligin dibinden kurtulamadı.