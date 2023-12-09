Üye Girişi
Haberler

Menemen FK, Uşakspor maçıyla Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, son olarak İskenderunspor'u mağlup ettikten sonra Play-Off umutlarını sürdürmek için Uşakspor ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak İskenderunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Play-Off yolunda umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde son sırada bulunan Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'ya elenen Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural, iç sahadaki kötü performansa son vereceklerini söyledi. Evlerinde 7 karşılaşma oynadıklarını ve sadece 1 kez kazanabildiklerini hatırlatan Vural, " Uşakspor'a saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanacağız. Sahamızda kazanıp Play-Off yolunda avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.

Bu maç öncesi Menemen FK 22 puanla 8'inci sırada yer alırken, 11 maçını üst üste kaybeden 4 puana sahip Uşakspor ise sonuncu durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Menemen Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title