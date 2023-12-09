Menemen FK, Uşakspor maçıyla Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, son olarak İskenderunspor'u mağlup ettikten sonra Play-Off umutlarını sürdürmek için Uşakspor ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak İskenderunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Play-Off yolunda umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde son sırada bulunan Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'ya elenen Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural, iç sahadaki kötü performansa son vereceklerini söyledi. Evlerinde 7 karşılaşma oynadıklarını ve sadece 1 kez kazanabildiklerini hatırlatan Vural, " Uşakspor'a saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanacağız. Sahamızda kazanıp Play-Off yolunda avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.

Bu maç öncesi Menemen FK 22 puanla 8'inci sırada yer alırken, 11 maçını üst üste kaybeden 4 puana sahip Uşakspor ise sonuncu durumda.