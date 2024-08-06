Menemen FK transfer çalışmalarına devam ediyor
Menemen Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Erkan Gövercin ve Eren Fansa ile sözleşme imzalandı.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip transferde son olarak Bornova 1877'den 26 yaşındaki ön libero Erkan Gövercin ile 2 yıllık, aynı kulüpten 21 yaşındaki stoper Eren Fansa ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.