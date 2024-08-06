Menemen FK transfer çalışmalarına devam ediyor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip transferde son olarak Bornova 1877'den 26 yaşındaki ön libero Erkan Gövercin ile 2 yıllık, aynı kulüpten 21 yaşındaki stoper Eren Fansa ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.