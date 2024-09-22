Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 Yaptı
İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 4 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda Nazillispor'u 4-1 mağlup eden takım, yeni teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi geçen yıldan birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Futbol Kulübü, daha iddiasız bir kadroyla başladığı maratona damga vurdu. Nazillispor'u da deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertli ekip, 4'te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grupta çıktığı 4 maçı da kazanan tek takım konumundaki Menemen, sezon başında teknik direktörlüğü devralan tecrübeli çalıştırıcı Burhanettin Basatemür yönetiminde henüz puan kaybı yaşamadı.