Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eski Takımına Karşı Duygusal Bir Sınav Veriyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2'nci sırada yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, pazar günü iç sahada oynayacakları Somaspor maçında eski takımına karşı duygusal bir sınav verecek.

Somaspor'un başında 2019-2024 yılları arasında 5 yıl görev yapan tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yaparak 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarmıştı. Bu sezon Menemen temsilcisinin başına geçen Basatemür bu sezon 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp sarı-lacivertli ekibi zirveye ortak etti. 51 yaşındaki teknik adam, eski kulübü Somaspor'a karşı Menemen FK'ya bir zafer daha yaşatmaya çalışacak.