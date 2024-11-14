Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eski Takımına Karşı Duygusal Bir Sınav Veriyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2'nci sırada bulunan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, eski takımı Somaspor ile oynayacakları maçta duygusal bir mücadele verecek. Basatemür, Somaspor'u 2020-2021 sezonunda şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkartmıştı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2'nci sırada yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, pazar günü iç sahada oynayacakları Somaspor maçında eski takımına karşı duygusal bir sınav verecek.
Somaspor'un başında 2019-2024 yılları arasında 5 yıl görev yapan tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yaparak 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarmıştı. Bu sezon Menemen temsilcisinin başına geçen Basatemür bu sezon 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp sarı-lacivertli ekibi zirveye ortak etti. 51 yaşındaki teknik adam, eski kulübü Somaspor'a karşı Menemen FK'ya bir zafer daha yaşatmaya çalışacak.
Sıcak Gelişme:
MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Terörün kaynağı neredeyse yeri ve zamanı gelince gereken yapılır.