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Menemen FK Teknik Direktörü Basatemür, İlk Yarının Değerlendirmesini Yaptı

Menemen FK Teknik Direktörü Basatemür, İlk Yarının Değerlendirmesini Yaptı
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Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, ligin ilk yarısındaki performanslarını değerlendirerek, hedeflerine ulaşmak için transfer döneminde eksik noktaları düzelteceklerini açıkladı. Taraftara teşekkür eden Basatemür, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar almayı umduklarını belirtti.

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ligin ilk yarısındaki performanslarını değerlendirerek, "İlk devreye çok iyi başlamamıza rağmen hedeflediğimiz noktadan biraz uzak kaldığımız bir dönem geçirdik. Oyun olarak iyiydik ancak son haftalarda skor anlamında beklenen seviyeye ulaşamadık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ilk 17 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza attı. Bu süreçte 31 puan toplayan İzmir ekibi, ligin ilk devresini 4. sırada noktaladı. İzmir ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür de sarı-lacivertlilerin ilk yarı performansını değerlendirdi. Mücadele etmenin tek başına yeterli olmadığı vurgulayan Basatemür, "Puan kaybettiğimiz karşılaşmalarda dahi takımımızın çabası ve gayreti tatmin ediciydi ancak bazen bu tek başına yeterli olamayabiliyor. Elbet bu durumun farklı sebepleri var. Sorunların farkındayız ve çözüm için yoğun çaba harcıyoruz. Transfer döneminde başkanımız ve yönetimimiz ile beraber eksik noktalarımızı imkanlar ve şartlar ölçüsünde düzelteceğiz" dedi.

İlk yarı boyunca dikkat çekici bir performans gösteren tüm oyuncularına teşekkür eden Basatemür, sözlerini şöyle noktaladı: "Daha fazla süre alma konusunda istekli oyuncularımız var bu da çok doğal bir süreç. Aramızdan ayrılan ve yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Bu süreci de doğru yönetmek adına çaba gösteriyoruz. Elbette taraftarımızı unutmamak gerek. Ülkemizde çok az görülen bir duruş sergilediler. Yalnızca kazandığımız maçlarda değil, puan kaybettiğimiz müsabakalarda bile her zaman yanımızda oldular. Bu açıdan gerçekten örnek teşkil ettiler. İnşallah ikinci yarıda onları daha da mutlu edecek bir oyun sergileyip iyi skorlar alacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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