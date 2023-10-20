Menemen FK, Teknik Direktör Cenk Laleci ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK, son 3 maçtaki kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp yönetimi, Laleci'ye teşekkür ederek başarılar diledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Menemen FK son 3 karşılaşmada aldığı kötü sonuçlar sonrasında Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, Teknik Direktörümüz Sn. Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Menemen'in yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Cenk Laleci ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İZMİR